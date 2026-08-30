Okta Aktie
WKN DE: A2DNKR / ISIN: US6792951054
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30.08.2026 13:00:00
Why Okta Stock Skyrocketed This Week
Okta (NASDAQ: OKTA) stock closed out this week's trading with a huge gain, rising 23% across the stretch. Meanwhile, the S&P 500 ended the week up 1.1%, and the Nasdaq Composite gained 1.8%.After the stock market closed on Wednesday, Okta released results for the second quarter of its 2027 fiscal year -- a period that closed July 31. The company reported sales and earnings that beat expectations and also issued encouraging guidance, and its stock also got a boost from excitement surrounding the broader cybersecurity industry. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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