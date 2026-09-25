Why Paychex Stock Slumped This Week

Paychex (NASDAQ: PAYX) may not be a household name for investors, but it is a closely watched company as an indicator of the strength in small and mid-sized businesses. Paychex provides payroll, human resources, and benefits outsourcing services to those companies.

Paychex reported financial results for fiscal Q1 2027 this week, and it seemed that the health of small and medium-sized businesses remains strong. Still, investors didn't share the same view of the company's trajectory. That led to a sharp decline, with Paychex shares plunging 12.3% for the week as of midday Friday, according to data from S&P Global Market Intelligence.

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