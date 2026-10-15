NASDAQ-Handel NASDAQ Composite verbucht am Donnerstagmittag Abschläge

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,27 Prozent schwächer bei 26 620,03 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,17 Prozent auf 26 380,77 Punkte an der Kurstafel, nach 26 692,87 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26 669,27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 308,85 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ Composite bereits um 2,68 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 25 981,57 Punkte. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, bei 26 269,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, wies der NASDAQ Composite 22 670,08 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,57 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Comtech Telecommunications (+ 14,06 Prozent auf 1,46 USD), Pool (+ 7,98 Prozent auf 170,74 USD), Monro Muffler Brake (+ 6,84 Prozent auf 14,38 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 6,71 Prozent auf 9,07 USD) und Lifetime Brands (+ 6,66 Prozent auf 9,13 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil FormFactor (-7,87 Prozent auf 110,29 USD), AXT (-7,53 Prozent auf 56,95 USD), Lattice Semiconductor (-7,01 Prozent auf 106,94 USD), SMC (-6,92 Prozent auf 416,75 USD) und TTM Technologies (-5,90 Prozent auf 97,21 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 14 070 912 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4,916 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 19,35 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at