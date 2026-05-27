PDD Holdings Aktie
WKN DE: A2JRK6 / ISIN: US7223041028
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27.05.2026 23:57:50
Why PDD Holdings Stock Got Slammed Today
American consumers might be buying plenty of goods from Temu, but on Wednesday, American investors weren't so hot on the site's owner, PDD Holdings (NASDAQ: PDD). They traded out of the Chinese e-commerce company's American Depositary Shares (ADSes) after it published a disappointing quarterly earnings report; the equity fell by more than 10% that day. Well before U.S. markets opened, PDD took the wraps off its first-quarter 2026 results. The period saw the company earn 106 billion yuan ($15.6 billion), up 11% year over year. Net income not under generally accepted accounting principles (GAAP), on the other hand, fell by 15% to 14 billion yuan ($2.1 billion), or 9.51 yuan ($1.40) per ADS. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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