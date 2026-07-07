Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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07.07.2026 20:05:06
Why Rocket Lab Stock Is Plummeting Today
Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) stock is getting hit with strong selling action in Tuesday's trading. The company's share price had fallen 7.9% as of p.m. ET. Meanwhile, the S&P 500 was off 0.3% at the same point in the daily session, and the Nasdaq Composite was off 0.6%. The stock had been down as much as 11% earlier in the session.Rocket Lab is seeing big sell-offs today in conjunction with bearish momentum for the broader market connected to valuation concerns for top artificial intelligence (AI) stocks and also the market at large. Geopolitical risk factors are also weighing on valuations across sectors today, and companies with growth-dependent valuation profiles are being hit particularly hard.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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