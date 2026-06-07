Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

Rocket Lab Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

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07.06.2026 12:30:00

Why Rocket Lab Stock Plummeted This Week

Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) stock suffered a substantial pullback over the last week of trading. The company's share price sank 25.1% across a stretch that saw the S&P 500 decline 2.6% and the Nasdaq Composite fall 4.7%. Rocket Lab's valuation was under pressure this week as investors reacted to Blue Origin's rocket explosion the previous Friday and repositioned ahead of SpaceX's upcoming IPO. The company's stock also saw a substantial pullback in response to the Bureau of Labor Statistics' May jobs report. Despite this week's big sell-off, Rocket Lab's share price is still up roughly 58% year to date. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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