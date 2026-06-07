Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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07.06.2026 12:30:00
Why Rocket Lab Stock Plummeted This Week
Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) stock suffered a substantial pullback over the last week of trading. The company's share price sank 25.1% across a stretch that saw the S&P 500 decline 2.6% and the Nasdaq Composite fall 4.7%. Rocket Lab's valuation was under pressure this week as investors reacted to Blue Origin's rocket explosion the previous Friday and repositioned ahead of SpaceX's upcoming IPO. The company's stock also saw a substantial pullback in response to the Bureau of Labor Statistics' May jobs report. Despite this week's big sell-off, Rocket Lab's share price is still up roughly 58% year to date. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Rocket Lab Corporation Registered Shs
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12.05.26
|Vor SpaceX-Börsengang: AST SpaceMobile verfehlt Erwartungen - Rocket Lab-Aktie auch schwächer (finanzen.at)
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06.05.26
|Ausblick: Rocket Lab zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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22.04.26
|Erste Schätzungen: Rocket Lab legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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20.04.26
|Rocket Lab-Aktie stärker: Übernahme von Mynaric (dpa-AFX)
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15.04.26
|GNW-News: Rocket Lab schließt Übernahme von Mynaric ab und erweitert sein wachsendes Portfolio an Raumfahrtsystemen um optische Laserkommunikation (dpa-AFX)
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31.03.26
|GNW-News: Rocket Lab erhält behördliche Genehmigung für die Übernahme von Mynaric (dpa-AFX)
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25.02.26
|Ausblick: Rocket Lab stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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11.02.26
|Erste Schätzungen: Rocket Lab veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)