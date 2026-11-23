Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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23.11.2026 17:00:02
Why Rocket Lab Stock Rose After Neutron’s Launch Was Delayed to 2027
Rocket Lab (NASDAQ:RKLB) delayed Neutron's first launch into 2027, yet its stock climbed as strong customer demand and $70 million launch pricing offered investors a different perspective. With 16 launches booked and a record $3.57 billion backlog, the opportunities remain significant. However, ongoing losses, shareholder dilution, and a high valuation make the next steps especially important.
Stock prices used were the market prices of Nov. 12, 2026. The video was published on Nov. 22, 2026.
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