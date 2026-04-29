Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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29.04.2026 16:29:19

Why Sandisk Stock Bounced Back Today

Fresh off a near $70-a-share drop Tuesday, shares of Sandisk (NASDAQ: SNDK) bounced back on Wednesday -- and investors can thank Seagate Technology (NASDAQ: STX) for the bump. Seagate crushed analyst forecasts last night, earning $4.10 per share versus a $3.48 non-GAAP forecast. Sales of $3.1 billion likewise beat expectations for less than $3 billion.Investors are exuberant, and they're buying computer memory stocks hand over fist this morning. Sandisk is up 8.5% through 10:25 a.m. ET. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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