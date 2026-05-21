Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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21.05.2026 16:32:15

Why Sandisk Stock Just Popped Again

Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock jumped 6.2% through 10:05 a.m. ET this morning as investors weighed news items affecting the computer memory-maker -- both good and somewhat bad news.Image source: Getty Images.On the good side of the ledger, Nvidia (NASDAQ: NVDA) reported monster earnings growth yesterday. Sales surged 85% year over year to a record quarterly haul of $81.6 billion. Fully 92% of this revenue came from chips sales to artificial intelligence data centers, proving the AI revolution is alive and well -- and so is the need for NAND flash memory from Sandisk. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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