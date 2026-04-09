Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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09.04.2026 18:01:34
Why Sandisk Stock Popped Today
Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock jumped 6.3% through 11:55 a.m. ET Thursday after Bernstein SocGen Group analyst Mark C. Newman raised his price target on the semiconductor stock by 25%, to $1,250 per share, as StreetInsider.com reports today. Sandisk shares are already up 2,040% over the past 52 weeks -- but Bernstein thinks this run is not done.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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