Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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24.04.2026 16:45:22

Why Sandisk Stock Popped Today

Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock jumped 6.5% through 10:15 a.m. ET Friday -- and investors can thank Intel (NASDAQ: INTC) for the bump. The once (and future?) king of semiconductors blew past analyst forecasts for $0.01 in pro forma earnings last night, reporting $0.29 per share instead. Sales of $13.6 billion likewise trounced expectations for $12.4 billion.Investors are overjoyed. Now they're buying everything semiconductor-related. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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