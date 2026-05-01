Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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01.05.2026 18:06:25
Why Sandisk Stock Was on Fire This Week
Sandisk (NASDAQ: SNDK) was quite a star on the stock exchange over the past few trading sessions, and it wasn't just because of its own impressive quarterly earnings release published on Thursday. According to data compiled by S&P Global Market Intelligence, the company's stock was up by more than 11% week to date as of early afternoon Friday.Sandisk's third-quarter fiscal 2026 revenue more than tripled year over year to $5.95 billion. On the bottom line, under standards not in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP) the company dramatically flipped to a profit of nearly $3.68 billion ($23.41 per share) from the year-ago loss of $43 million.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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