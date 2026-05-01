Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.05.2026 18:06:25

Why Sandisk Stock Was on Fire This Week

Sandisk (NASDAQ: SNDK) was quite a star on the stock exchange over the past few trading sessions, and it wasn't just because of its own impressive quarterly earnings release published on Thursday. According to data compiled by S&P Global Market Intelligence, the company's stock was up by more than 11% week to date as of early afternoon Friday.Sandisk's third-quarter fiscal 2026 revenue more than tripled year over year to $5.95 billion. On the bottom line, under standards not in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP) the company dramatically flipped to a profit of nearly $3.68 billion ($23.41 per share) from the year-ago loss of $43 million.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Western Digital Corp.

mehr Nachrichten