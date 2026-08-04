Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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04.08.2026 21:15:14

Why SpaceX Stock Popped Before Earnings

Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) stock is scheduled to make its first earnings report as a public company after close of trading today. The news won't be released for at least another hour -- but already, SpaceX stock is soaring, up 9.6% through 3 p.m. ET.And Elon Musk is the reason.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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