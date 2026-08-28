SSR Mining Aktie
WKN DE: A2DVLE / ISIN: CA7847301032
|
28.08.2026 22:31:40
Why SSR Mining Stock Flopped on Friday
Hardly for the first time in recent trading sessions, the prices of gold and silver were sliding on Friday. That didn't bode well for any company involved in either, and SSR Mining (NASDAQ: SSRM) mines and produces both. The last trading day of the week saw the company's stock decrease by more than 4%. Precious metals were taking it on the chin largely because of comments made by Federal Reserve (Fed) chair Kevin Warsh. Although he tends to be circumspect, like many central bank heads, his utterances on Friday at the annual Jackson Hole Economic Symposium suggest a hawkish approach to fighting inflation.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SSR Mining Inc Registered Shs
|
03.08.26
|Ausblick: SSR Mining legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: SSR Mining präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: SSR Mining verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: SSR Mining stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu SSR Mining Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SSR Mining Inc Registered Shs
|32,13
|-3,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.