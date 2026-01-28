Starbucks Aktie

Starbucks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884437 / ISIN: US8552441094

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 00:33:19

Why Starbucks Stock Slipped on Wednesday

Wednesday morning, Starbucks (NASDAQ: SBUX) posted a quarterly earnings report that beat analyst revenue expectations. That wasn't enough to lift its shares into positive territory, though they only dipped by 0.6% in price on the day.Before market open, Starbucks served up its first quarter of fiscal 2026 results. For the period, its net revenue rose 6% year over year to $9.9 billion. That was on the back of 4% growth in global comparable store sales. Image source: Starbucks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Starbucks Corp.

mehr Nachrichten