Strategy Aktie

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WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

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05.06.2026 21:10:26

Why Strategy (Formerly MicroStrategy) Stock Collapsed This Week

Shares of Strategy (NASDAQ: MSTR) have fallen 28% this week, according to data from S&P Global Market Intelligence. The controversial Bitcoin treasury company broke its own rules and sold some Bitcoin off its balance sheet to finance dividend payments, while also trading in line with lower Bitcoin prices. As of this writing at 3:00 PM EST on Friday, June 5th, Bitcoin has fallen to $59,000.Here's why Strategy stock fell this week, and whether you should consider buying the dip. Strategy (formerly MicroStrategy) has used various financial engineering techniques to raise capital to buy Bitcoin. It has been famously said that the plan is to buy Bitcoin and never sell it, with the theory that it will help through a time of hyperinflation (it should be noted that hyperinflation has never occurred in the United States). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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