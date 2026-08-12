Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
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12.08.2026 17:31:48
Why Super Micro Computer Stock Popped Today
Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) stock surged 13.2% through 11:11 a.m. ET on Wednesday despite reporting mixed results in its fiscal Q4 2026 earnings report last night.Expected to earn just $0.71 per share on sales of $11.7 billion for the quarter, Super Micro reported a powerful $1.70 per share profit. Sales, however, came up short at only $11.1 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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