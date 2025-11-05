Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
05.11.2025 21:13:00
Why this critical Google business may be seriously underestimated on Wall Street
Wall Street sees Google Cloud growing at 31% in 2026 — but one analyst is modeling a path to 50%.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!