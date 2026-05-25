Invesco Aktie
WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088
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25.05.2026 17:50:00
Why This Invesco ETF Might Be the Most Underrated Index Fund Available Today
Tech exchange-traded funds (ETFs) have been some of the best-performing investments over the past few decades. They give investors access to a broad cross-section of the best technology stocks in one wrapper. This includes the biggest names, like Nvidia and Apple, the hottest tech stocks, like Sandisk and Micron Technology, and emerging stars you may have never even heard of -- yet.There are some extremely popular tech ETFs that have delivered huge returns for investors over the years, like the Invesco QQQ (NASDAQ: QQQ), Vanguard Information Technology ETF (NYSEMKT: VGT), State Street Technology Select SPDR ETF (NYSEMKT: XLK), and iShares U.S Technology ETF (NYSEMKT: IYW).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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