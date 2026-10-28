Why Ultra Clean Holdings Rallied Today

Shares of Ultra Clean Holdings (NASDAQ:UCTT) rallied as much as 10.1% on Wednesday, before pulling back to an 8.6% gain on the day.

Ultra Clean is a key supplier to several of the large semiconductor equipment companies involved in etch and deposition. Given that its customers are seeing booming sales and orders, Ultra Clean is, too.

Additionally, AI-related stocks are rallying across the board today on the back of strong earnings in the sector and Monday's filing of Anthropic’s S-1.

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