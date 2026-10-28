Ultra Clean Holdings Aktie
WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070
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28.10.2026 21:44:18
Why Ultra Clean Holdings Rallied Today
Shares of Ultra Clean Holdings (NASDAQ:UCTT) rallied as much as 10.1% on Wednesday, before pulling back to an 8.6% gain on the day.
Ultra Clean is a key supplier to several of the large semiconductor equipment companies involved in etch and deposition. Given that its customers are seeing booming sales and orders, Ultra Clean is, too.
Additionally, AI-related stocks are rallying across the board today on the back of strong earnings in the sector and Monday's filing of Anthropic’s S-1.
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Nachrichten zu Ultra Clean Holdings Inc.
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28.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite am Mittag stärker (finanzen.at)
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28.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
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27.10.26
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|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
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|NASDAQ Composite Index-Titel Ultra Clean-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ultra Clean von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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26.10.26
|Ausblick: Ultra Clean stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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22.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
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22.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Ultra Clean Holdings Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Ultra Clean Holdings Inc.
|45,66
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