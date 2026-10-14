Valero Energy Aktie
WKN: 908683 / ISIN: US91913Y1001
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14.10.2026 02:12:48
Why Valero Energy Stock Triumphed Today
Market players energetically bought into Valero Energy (NYSE:VLO) on the second trading day of the week. A key reason for this was a very substantial price target raise on the stock by an analyst at a high-profile American bank. Buoyed by that positive development, Valero's stock closed the day nearly 5% higher.
The prognosticator in question was Citigroup's (NYSE:C)Vikram Bagri, who upped his fair value assessment on Valero to $485 per share -- quite some distance above his previous level of $302. Perhaps somewhat surprisingly, despite the heavy lift, he maintained his neutral recommendation on the mid- and downstream energy stock.
Image source: Getty Images.
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