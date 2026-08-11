Vertiv Holdings Aktie
WKN DE: A2PZ5A / ISIN: US92537N1081
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11.08.2026 15:07:00
Why Vertiv Holdings Plunged in July
Shares of AI infrastructure provider Vertiv (NYSE: VRT) plunged 27.9% in July, according to data from S&P Global Market Intelligence.Vertiv is one of the main infrastructure suppliers for AI data centers, supplying electricity and water-cooling systems that are becoming increasingly important as the latest AI-powered chips consume more energy.The company delivered what appeared to be a solid earnings report toward the end of the month. Still, the report wasn't "perfect," and Vertiv appeared to get caught up in the negative sentiment surrounding AI semiconductors in July, following a huge run-up in their stock prices during the first half of the year. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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