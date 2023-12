Wiener Börse-Handel: Anleger lassen ATX zum Start des Freitagshandels steigen

Um 09:12 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,39 Prozent höher bei 3 369,33 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 111,586 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,043 Prozent leichter bei 3 354,71 Punkten, nach 3 356,14 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 3 354,40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 370,90 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Plus von 1,42 Prozent. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 15.11.2023, bei 3 285,52 Punkten. Der ATX wurde vor drei Monaten, am 15.09.2023, mit 3 182,55 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 15.12.2022, lag der ATX noch bei 3 079,73 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 6,63 Prozent nach oben. Bei 3 560,30 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 3 006,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im ATX aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell OMV (+ 1,68 Prozent auf 40,57 EUR), IMMOFINANZ (+ 1,45 Prozent auf 20,25 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,31 Prozent auf 42,55 EUR), Andritz (+ 0,94 Prozent auf 53,95 EUR) und voestalpine (+ 0,79 Prozent auf 28,18 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Verbund (-0,59 Prozent auf 83,75 EUR), EVN (-0,18 Prozent auf 27,45 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,16 Prozent auf 122,20 EUR), Telekom Austria (-0,13 Prozent auf 7,52 EUR) und Wienerberger (-0,13 Prozent auf 30,16 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Die IMMOFINANZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 66 330 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 28,870 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,78 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at