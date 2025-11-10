Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime fester

Aktuell zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Um 12:10 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,64 Prozent stärker bei 2 400,01 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,226 Prozent auf 2 366,67 Punkte an der Kurstafel, nach 2 361,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 2 404,57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 366,67 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 10.10.2025, lag der ATX Prime bei 2 331,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, einen Wert von 2 358,81 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, mit 1 769,33 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 31,44 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 2 428,97 Punkte. Bei 1 745,07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 32,80 Prozent auf 3,32 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,63 Prozent auf 29,10 EUR), FACC (+ 3,98 Prozent auf 8,89 EUR), Frequentis (+ 3,61 Prozent auf 74,60 EUR) und Raiffeisen (+ 3,59 Prozent auf 32,28 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Marinomed Biotech (-3,50 Prozent auf 19,30 EUR), ZUMTOBEL (-3,42 Prozent auf 3,25 EUR), Lenzing (-2,77 Prozent auf 21,05 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,54 Prozent auf 6,38 EUR) und Addiko Bank (-0,94 Prozent auf 21,00 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die voestalpine-Aktie. 125 011 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 34,738 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 1,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,08 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at