Wiener Börse-Handel ATX Prime beginnt den Handel kaum verändert

Der ATX Prime setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:12 Uhr erhöht sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,00 Prozent auf 1 551,33 Punkte. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,039 Prozent höher bei 1 551,86 Punkten, nach 1 551,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 551,30 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 557,60 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 2,12 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, mit 1 596,65 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 01.08.2023, wurde der ATX Prime mit 1 635,62 Punkten berechnet. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 01.11.2022, bei 1 484,08 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 2,04 Prozent nach unten. Bei 1 789,53 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 1 513,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Frequentis (+ 4,91 Prozent auf 29,90 EUR), FACC (+ 2,43 Prozent auf 5,90 EUR), DO (+ 1,63 Prozent auf 112,20 EUR), Flughafen Wien (+ 1,40 Prozent auf 50,80 EUR) und PORR (+ 1,06 Prozent auf 11,42 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen OMV (-1,91 Prozent auf 40,57 EUR), Verbund (-0,98 Prozent auf 81,20 EUR), Palfinger (-0,66 Prozent auf 22,70 EUR), STRABAG SE (-0,54 Prozent auf 37,15 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,42 Prozent auf 47,50 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UNIQA Insurance-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 49 833 Aktien gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 28,662 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 1,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAWAG-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,17 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at