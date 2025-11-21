Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht nachmittags Abschläge

Mit dem ATX Prime geht es am Nachmittag abwärts.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,61 Prozent leichter bei 2 382,51 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,139 Prozent leichter bei 2 393,75 Punkten, nach 2 397,09 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 393,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 2 358,70 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 1,20 Prozent. Vor einem Monat, am 21.10.2025, wurde der ATX Prime auf 2 311,61 Punkte taxiert. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 21.08.2025, den Stand von 2 403,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 755,61 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 30,48 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 461,76 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Wienerberger (+ 3,17 Prozent auf 27,32 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,76 Prozent auf 13,86 EUR), Raiffeisen (+ 1,65 Prozent auf 33,22 EUR), Lenzing (+ 1,39 Prozent auf 21,90 EUR) und Wolford (+ 1,14 Prozent auf 3,54 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Rosenbauer (-4,30 Prozent auf 44,50 EUR), PORR (-2,50 Prozent auf 27,30 EUR), Frequentis (-2,45 Prozent auf 63,60 EUR), voestalpine (-2,29 Prozent auf 34,12 EUR) und Polytec (-2,18 Prozent auf 3,14 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 394 333 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 35,088 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im ATX Prime verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

