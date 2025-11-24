Lenzing Aktie

WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

Lenzing-Anlage im Blick 24.11.2025 10:04:16

ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lenzing-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Lenzing-Investment verlieren können.

So viel hätten Anleger mit einem frühen Lenzing-Investment verlieren können.

Die Lenzing-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 70,80 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 141,243 Lenzing-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 086,16 EUR, da sich der Wert einer Lenzing-Aktie am 21.11.2025 auf 21,85 EUR belief. Mit einer Performance von -69,14 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Lenzing belief sich zuletzt auf 843,81 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Lenzing AG

17.11.25 Lenzing Hold Deutsche Bank AG
07.11.25 Lenzing neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.25 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
26.08.25 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
14.08.25 Lenzing neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:41 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

