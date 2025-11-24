Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Lenzing-Anlage im Blick
|
24.11.2025 10:04:16
ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lenzing-Investment von vor 3 Jahren verloren
Die Lenzing-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 70,80 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 141,243 Lenzing-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 086,16 EUR, da sich der Wert einer Lenzing-Aktie am 21.11.2025 auf 21,85 EUR belief. Mit einer Performance von -69,14 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Lenzing belief sich zuletzt auf 843,81 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Lenzing AG
Aktien in diesem Artikel
|Lenzing AG
|22,40
|2,52%