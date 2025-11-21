ATX
Handel in Wien: ATX zum Handelsstart im Minus
Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 1,11 Prozent schwächer bei 4 766,29 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 141,634 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der ATX 0,151 Prozent tiefer bei 4 812,63 Punkten, nach 4 819,93 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX lag heute bei 4 812,70 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 756,93 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Minus von 1,80 Prozent. Vor einem Monat, am 21.10.2025, wies der ATX 4 626,24 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, notierte der ATX bei 4 810,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, stand der ATX bei 3 524,86 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 30,34 Prozent zu. Bei 4 957,53 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 481,22 Zählern.
Tops und Flops im ATX aktuell
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell DO (+ 0,55 Prozent auf 181,20 EUR), Wienerberger (+ 0,30 Prozent auf 26,56 EUR), Österreichische Post (+ 0,17 Prozent auf 29,95 EUR), Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 21,60 EUR) und Verbund (-0,16 Prozent auf 62,80 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil STRABAG SE (-2,04 Prozent auf 72,20 EUR), voestalpine (-2,00 Prozent auf 34,22 EUR), PORR (-1,79 Prozent auf 27,50 EUR), Erste Group Bank (-1,78 Prozent auf 88,15 EUR) und Vienna Insurance (-1,51 Prozent auf 45,80 EUR).
ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Verbund-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 33 573 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 35,088 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,50 zu Buche schlagen. Im Index weist die OMV-Aktie mit 9,00 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
