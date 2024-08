Wiener Börse-Handel: ATX Prime schlussendlich auf grünem Terrain

Am Montagabend zeigten sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Am Montag notierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende 0,97 Prozent höher bei 1 834,02 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,003 Prozent fester bei 1 816,49 Punkten, nach 1 816,44 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 1 834,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 814,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 19.07.2024, bei 1 838,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 877,27 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, betrug der ATX Prime-Kurs 1 580,56 Punkte.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,00 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Semperit (+ 5,04 Prozent auf 12,08 EUR), Rosenbauer (+ 4,17 Prozent auf 40,00 EUR), Andritz (+ 2,86 Prozent auf 57,50 EUR), Lenzing (+ 2,23 Prozent auf 32,05 EUR) und Verbund (+ 1,90 Prozent auf 77,75 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Marinomed Biotech (-13,33 Prozent auf 5,20 EUR), Wolford (-2,58 Prozent auf 3,02 EUR), ZUMTOBEL (-2,49 Prozent auf 5,48 EUR), UBM Development (-2,33 Prozent auf 21,00 EUR) und Polytec (-2,19 Prozent auf 3,13 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime sticht die CA Immobilien-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 614 427 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 26,508 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 10,60 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

