Wiener Börse-Handel ATX Prime verbucht zum Handelsstart Abschläge

Der ATX Prime bewegt sich am Montag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:11 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,20 Prozent leichter bei 1 851,50 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,056 Prozent auf 1 856,22 Punkte an der Kurstafel, nach 1 855,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 857,05 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 851,29 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, den Wert von 1 834,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 799,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, den Stand von 1 580,05 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,02 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 664,49 Zählern.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Kapsch TrafficCom (+ 1,81 Prozent auf 9,00 EUR), Semperit (+ 1,31 Prozent auf 10,80 EUR), Marinomed Biotech (+ 0,80 Prozent auf 12,60 EUR), Palfinger (+ 0,68 Prozent auf 22,20 EUR) und Frequentis (+ 0,63 Prozent auf 32,00 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Polytec (-2,61 Prozent auf 3,36 EUR), Flughafen Wien (-1,39 Prozent auf 49,50 EUR), Wienerberger (-1,20 Prozent auf 31,30 EUR), DO (-0,85 Prozent auf 163,00 EUR) und Rosenbauer (-0,85 Prozent auf 35,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 35 619 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 27,185 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,19 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

