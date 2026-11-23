Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|
23.11.2026 15:30:02
Will Costco Do a Stock Split Before the End of 2026?
Costco Wholesale (NASDAQ:COST) stock recently hit a new all-time high. Earlier this month, the company announced a special dividend, paying investors a whopping $30 per share, which is considerably higher than the current rate of its annual dividend -- $5.88.
That extra incentive to buy the stock has pushed it to new heights of over $1,100, with it now being up around 28% since the start of the year. Given its high value today, could a stock split be around the corner, and could that lead to further gains for shareholders?
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Costco Wholesale Corp.
Analysen zu Costco Wholesale Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Costco Wholesale Corp.
|1 003,60
|-0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerErste Gegenbewegung läuft: ATX klettert -- DAX verbucht deutliche Gewinne -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich wenig bewegt
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stark. In Fernost hielten sich die Anleger zurück.