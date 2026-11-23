Costco Wholesale (NASDAQ:COST) stock recently hit a new all-time high. Earlier this month, the company announced a special dividend, paying investors a whopping $30 per share, which is considerably higher than the current rate of its annual dividend -- $5.88.

That extra incentive to buy the stock has pushed it to new heights of over $1,100, with it now being up around 28% since the start of the year. Given its high value today, could a stock split be around the corner, and could that lead to further gains for shareholders?

Image source: Getty Images.

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