NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
|
29.10.2026 09:10:02
Will Moderna Soar on Nov. 6?
Biotech stock Moderna (NASDAQ:MRNA) has soared in the triple digits this year, powering past even some of the market's biggest artificial intelligence (AI) players such as Nvidia and Micron Technology. AI has been the space fueling S&P 500 momentum over the past three years, so it may seem surprising to see a healthcare player surpassing the tech giants.
But Moderna has attracted investor attention for good reason. The company is an expert in the high-potential messenger RNA technology -- a technology that Moderna proved could work when it won approval for its coronavirus vaccine in the early days of the pandemic. And Moderna is advancing successfully along the path to treating one of today's biggest healthcare challenges: cancer. The company's personalized cancer vaccine is involved in 10 clinical trials, including a phase 3 study in melanoma that recently delivered strong results.
Now, with a fresh catalyst coming up on Nov. 6, you may be wondering if this exciting biotech stock will take off once again. Let's find out.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOV Inc Registered Shs
|
23.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.10.26
|Erste Schätzungen: NOV präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.07.26
|Ausblick: NOV informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: NOV zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.05.26
|S&P 500-Titel NOV-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet NOV Aktionären eine Freude (finanzen.at)
|
01.05.26
|Börse New York in Grün: So bewegt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu NOV Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Moderna Inc
|198,12
|0,44%
|NOV Inc Registered Shs
|17,00
|-2,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.