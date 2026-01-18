Microsoft Aktie
Windows: Microsoft patcht Patchday-Patches
Zur Behebung einiger Probleme vom Januar-Patchday hat Updates außer der Reihe für die meisten unterstützten Windows-Versionen veröffentlicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
16.01.26
|Microsoft-Aktie gewinnt: OpenAI bereitet Integration von Anzeigen bei ChatGPT vor (dpa-AFX)
|
16.01.26
|Freitagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Microsoft-Aktie gibt nach: Kartell-Ärger in der Schweiz (dpa-AFX)
|
14.01.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
14.01.26
|Microsoft-Aktie tiefer: Neue Initiative geht einige Kritikpunkte an KI-Infrastrukturprojekten an (finanzen.at)
|
14.01.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones notiert im Minus (finanzen.at)
|
14.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
14.01.26
|Schlag gegen Cyberkriminelle in Deutschland (dpa-AFX)
Analysen zu Microsoft Corp.
|12.01.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.