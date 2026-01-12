Microsoft Aktie

407,50EUR -4,10EUR -1,00%
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

12.01.2026 10:19:28

Microsoft Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Microsoft von 625 auf 610 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Voraussetzungen für 2026 seien gut im US-Softwaresektor, schrieb Analyst Raimo Lenschow am Montag. Das Konjunkturumfeld und die IT-Ausgaben zeigten sich stabil und die Bewertungen seien niedrig, da die Branchenwerte derzeit nicht gerade beliebt seien. Anziehende KI-Umsätze sollten bei Unternehmen wie Salesforce oder Oracle aber die Stimmung verbessern./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Corp. Overweight
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 610,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 479,28 		Abst. Kursziel*:
27,27%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 479,28 		Abst. Kursziel aktuell:
27,27%
Analyst Name::
Raimo Lenschow 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Microsoft Corp.

