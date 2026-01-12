Microsoft Aktie
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Microsoft von 625 auf 610 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Voraussetzungen für 2026 seien gut im US-Softwaresektor, schrieb Analyst Raimo Lenschow am Montag. Das Konjunkturumfeld und die IT-Ausgaben zeigten sich stabil und die Bewertungen seien niedrig, da die Branchenwerte derzeit nicht gerade beliebt seien. Anziehende KI-Umsätze sollten bei Unternehmen wie Salesforce oder Oracle aber die Stimmung verbessern./tih/ag
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Overweight
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 610,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 479,28
|
Abst. Kursziel*:
27,27%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 479,28
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,27%
|
Analyst Name::
Raimo Lenschow
|
KGV*:
-
