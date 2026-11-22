Workday Aktie
WKN DE: A1J39P / ISIN: US98138H1014
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22.11.2026 21:20:08
Workday Earnings Preview: Can Results Calm SaaSPocalypse Concerns?
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Nachrichten zu Workday Inc
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20.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag (finanzen.at)
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20.11.26
|NASDAQ 100 aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
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20.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
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17.11.26
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17.11.26
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17.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So steht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
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17.11.26
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13.11.26
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Analysen zu Workday Inc
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