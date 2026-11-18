Workday Aktie
WKN DE: A1J39P / ISIN: US98138H1014
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18.11.2026 12:56:24
Workday Eyes Honeydew to Accelerate Enterprise AI Adoption
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Nachrichten zu Workday Inc
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17.11.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
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17.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
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17.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So steht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
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17.11.26
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13.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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09.11.26
|Erste Schätzungen: Workday stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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22.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
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20.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 beendet die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Workday Inc
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