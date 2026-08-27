Workday, Inc. Q2 Income Advances

(RTTNews) - Workday, Inc. (WDAY) released a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $632 million, or $2.57 per share. This compares with $228 million, or $0.84 per share, last year.

Excluding items, Workday, Inc. reported adjusted earnings of $677 million or $2.75 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 12.8% to $2.649 billion from $2.348 billion last year.

Workday, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $632 Mln. vs. $228 Mln. last year. -EPS: $2.57 vs. $0.84 last year. -Revenue: $2.649 Bln vs. $2.348 Bln last year.

3Q Outlook: Subscription revenues of $2.515 billion, representing growth of 12%

FY Outlook: Subscription revenues of $9.940 billion to $9.950 billion, representing growth of 13%