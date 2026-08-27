Workday Aktie
WKN DE: A1J39P / ISIN: US98138H1014
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27.08.2026 22:10:13
Workday, Inc. Q2 Income Advances
(RTTNews) - Workday, Inc. (WDAY) released a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $632 million, or $2.57 per share. This compares with $228 million, or $0.84 per share, last year.
Excluding items, Workday, Inc. reported adjusted earnings of $677 million or $2.75 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 12.8% to $2.649 billion from $2.348 billion last year.
Workday, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $632 Mln. vs. $228 Mln. last year. -EPS: $2.57 vs. $0.84 last year. -Revenue: $2.649 Bln vs. $2.348 Bln last year.
3Q Outlook: Subscription revenues of $2.515 billion, representing growth of 12%
FY Outlook: Subscription revenues of $9.940 billion to $9.950 billion, representing growth of 13%
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