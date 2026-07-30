Xcel Energy Aktie

Xcel Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855009 / ISIN: US98389B1008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.07.2026 12:26:44

Xcel Energy Inc Q2 Profit Climbs

(RTTNews) - Xcel Energy Inc (XEL) released earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $586 million, or $0.93 per share. This compares with $444 million, or $0.75 per share, last year.

Excluding items, Xcel Energy Inc reported adjusted earnings of $589 million or $0.93 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 5.1% to $3.119 billion from $3.287 billion last year.

Xcel Energy Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $586 Mln. vs. $444 Mln. last year. -EPS: $0.93 vs. $0.75 last year. -Revenue: $3.119 Bln vs. $3.287 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.04 To $ 4.16

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Xcel Energy Inc.

mehr Nachrichten