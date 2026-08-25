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Kursentwicklung im Fokus 25.08.2026 12:26:49

XETRA-Handel: Anleger lassen MDAX steigen

XETRA-Handel: Anleger lassen MDAX steigen

Am Dienstagmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Um 12:10 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 1,08 Prozent fester bei 32 376,32 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 355,475 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,439 Prozent auf 32 172,11 Punkte an der Kurstafel, nach 32 031,55 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 32 093,51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 32 402,67 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 31 965,53 Punkten. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, bei 32 807,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31 073,13 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,51 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell DEUTZ (+ 10,63 Prozent auf 11,45 EUR), KION GROUP (+ 5,64 Prozent auf 42,55 EUR), JENOPTIK (+ 2,93 Prozent auf 39,34 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,90 Prozent auf 71,05 EUR) und AUTO1 (+ 2,55 Prozent auf 21,68 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil CTS Eventim (-1,15 Prozent auf 60,10 EUR), Porsche Automobil (-1,05 Prozent auf 27,41 EUR), Porsche vz (-0,91 Prozent auf 43,70 EUR), Evonik (-0,80 Prozent auf 18,65 EUR) und WACKER CHEMIE (-0,70 Prozent auf 92,45 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 1 654 568 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,597 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,40 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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17.08.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 AUTO1 Buy UBS AG
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CTS Eventim 58,65 -0,85% CTS Eventim
DEUTZ AG 12,15 2,27% DEUTZ AG
Evonik AG 18,42 -0,49% Evonik AG
freenet AG 24,30 -0,25% freenet AG
JENOPTIK AG 40,96 4,65% JENOPTIK AG
KION GROUP AG 43,79 -0,07% KION GROUP AG
Lufthansa AG 7,99 -0,47% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 27,11 -0,40% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 43,05 0,09% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 73,45 5,46% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 14,45 0,52% thyssenkrupp AG
WACKER CHEMIE AG 89,65 0,11% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 521,35 0,79%

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