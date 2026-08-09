SUSS MicroTec Aktie
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WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Suss wechsle lediglich den Gang, verliere aber nicht an Tempo, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Freitag im Resümee des Quartalsberichts mit Blick auf das Auftragstiming./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 05:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
125,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
79,00 €
|
Abst. Kursziel*:
58,23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
83,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50,15%
|
Analyst Name::
Amelie Dueckelmann-Dublany
|
KGV*:
-
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