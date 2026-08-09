HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Suss wechsle lediglich den Gang, verliere aber nicht an Tempo, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Freitag im Resümee des Quartalsberichts mit Blick auf das Auftragstiming./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 05:36 / GMT

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