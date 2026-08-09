ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Suss Microtec auf "Buy" mit einem Kursziel von 105,50 Euro belassen. Auch wenn die Konsensschätzungen für 2026 nur geringfügig angepasst werden dürften, so stütze der starke Auftragseingang zugleich den Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 und biete Raum für Aufwärtskorrekturen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./ck/rob/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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