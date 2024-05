XETRA-Handel LUS-DAX schwächelt schlussendlich

So bewegte sich der LUS-DAX am Dienstag zum Handelsende.

Zum Handelsschluss sank der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,63 Prozent auf 18 678,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 18 633,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 853,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, einen Stand von 18 182,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.02.2024, lag der LUS-DAX noch bei 17 579,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, bei 15 992,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,55 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 3,91 Prozent auf 26,83 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,41 Prozent auf 123,30 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,93 Prozent auf 28,53 EUR), Symrise (+ 0,99 Prozent auf 107,15 EUR) und Commerzbank (+ 0,96 Prozent auf 15,74 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Deutsche Börse (-2,57 Prozent auf 178,20 EUR), MTU Aero Engines (-1,84 Prozent auf 229,80 EUR), SAP SE (-1,77 Prozent auf 177,22 EUR), Sartorius vz (-1,70 Prozent auf 249,30 EUR) und QIAGEN (-1,68 Prozent auf 39,58 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Siemens Energy-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 069 340 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 210,170 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,57 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

