Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich im Plus

Aktuell zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Um 15:57 Uhr gewinnt der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,08 Prozent auf 23 163,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 22 942,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 23 259,00 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.10.2025, notierte der LUS-DAX bei 24 323,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 277,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 21.11.2024, wurde der LUS-DAX mit 19 168,00 Punkten gehandelt.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 16,02 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 18 821,00 Punkte.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Deutsche Börse (+ 4,65 Prozent auf 218,10 EUR), Bayer (+ 2,95 Prozent auf 27,78 EUR), Symrise (+ 2,45 Prozent auf 70,28 EUR), Brenntag SE (+ 2,15 Prozent auf 48,91 EUR) und BASF (+ 2,08 Prozent auf 43,66 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Siemens Energy (-7,09 Prozent auf 104,15 EUR), Rheinmetall (-5,59 Prozent auf 1 545,50 EUR), Infineon (-2,92 Prozent auf 31,95 EUR), RWE (-2,33 Prozent auf 44,05 EUR) und Heidelberg Materials (-1,83 Prozent auf 209,00 EUR) unter Druck.

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3 694 366 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 233,980 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,63 erwartet. Die BASF-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at