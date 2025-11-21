Handel in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag leichter

Mit dem DAX geht es am Freitag abwärts.

Am Freitag sinkt der DAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,31 Prozent auf 23 205,89 Punkte. Die DAX-Mitglieder sind damit 1,997 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 1,36 Prozent tiefer bei 22 963,17 Punkten in den Freitagshandel, nach 23 278,85 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 22 943,06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23 256,27 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Minus von 2,87 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.10.2025, bewegte sich der DAX bei 24 330,03 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 21.08.2025, den Wert von 24 293,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.11.2024, lag der DAX-Kurs bei 19 146,17 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 15,89 Prozent. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Deutsche Börse (+ 4,65 Prozent auf 218,10 EUR), Bayer (+ 2,95 Prozent auf 27,78 EUR), Symrise (+ 2,45 Prozent auf 70,28 EUR), Brenntag SE (+ 2,15 Prozent auf 48,91 EUR) und BASF (+ 2,08 Prozent auf 43,66 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Siemens Energy (-7,09 Prozent auf 104,15 EUR), Rheinmetall (-5,59 Prozent auf 1 545,50 EUR), Infineon (-2,92 Prozent auf 31,95 EUR), RWE (-2,33 Prozent auf 44,05 EUR) und Heidelberg Materials (-1,83 Prozent auf 209,00 EUR) unter Druck.

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 3 694 366 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 233,980 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

2025 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,32 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at