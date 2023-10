XETRA-Handel MDAX sackt zum Start des Montagshandels ab

Um 09:13 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,04 Prozent auf 24 055,28 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 221,465 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,004 Prozent höher bei 24 066,71 Punkten in den Handel, nach 24 065,65 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 24 101,58 Punkte, das Tagestief hingegen 24 054,37 Zähler.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, lag der MDAX bei 26 536,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, notierte der MDAX bei 28 253,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.10.2022, wies der MDAX 22 918,01 Punkte auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 5,57 Prozent nach unten. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 29 815,39 Punkten.

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Dürr-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 0 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 14,900 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,59 zu Buche schlagen. Mit 10,85 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

