XETRA-Handel: SDAX beginnt Mittwochssitzung im Plus

Am Mittwoch notiert der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,24 Prozent stärker bei 13 177,01 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 108,096 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,035 Prozent schwächer bei 13 140,79 Punkten, nach 13 145,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 13 132,18 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 177,01 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Plus von 0,012 Prozent. Der SDAX stand vor einem Monat, am 13.11.2023, bei 12 824,20 Punkten. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 13.09.2023, mit 13 048,43 Punkten bewertet. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 13.12.2022, bei 12 316,78 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 9,04 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 13 880,68 Punkte. Bei 11 973,73 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell flatexDEGIRO (+ 3,37 Prozent auf 11,05 EUR), Dermapharm (+ 2,46 Prozent auf 42,42 EUR), Aroundtown SA (+ 2,21 Prozent auf 2,27 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 1,71 Prozent auf 36,78 EUR) und Grand City Properties (+ 1,56 Prozent auf 9,13 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen MorphoSys (-6,89 Prozent auf 32,96 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,52 Prozent auf 27,08 EUR), Drägerwerk (-1,21 Prozent auf 49,00 EUR), CEWE Stiftung (-1,02 Prozent auf 97,00 EUR) und Deutsche Beteiligungs (-0,73 Prozent auf 27,25 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 212 532 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 10,400 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 3,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Schaeffler-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,42 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

