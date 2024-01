XETRA-Handel SDAX notiert zum Start im Minus

So bewegt sich der SDAX morgens.

Um 09:12 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,55 Prozent leichter bei 13 409,88 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 112,453 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,363 Prozent auf 13 435,60 Punkte an der Kurstafel, nach 13 484,49 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 385,38 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 435,60 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, betrug der SDAX-Kurs 13 617,48 Punkte. Vor drei Monaten, am 16.10.2023, wurde der SDAX mit 12 666,19 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 16.01.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 257,12 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Minus von 2,98 Prozent zu Buche. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 380,57 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell HORNBACH (+ 0,92 Prozent auf 66,15 EUR), Südzucker (+ 0,61 Prozent auf 13,11 EUR), BayWa (+ 0,52 Prozent auf 29,00 EUR), Ceconomy St (+ 0,52 Prozent auf 2,34 EUR) und SYNLAB (+ 0,34 Prozent auf 11,74 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Grand City Properties (-3,48 Prozent auf 9,28 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,39 Prozent auf 20,51 EUR), NORMA Group SE (-1,98 Prozent auf 14,37 EUR), MorphoSys (-1,69 Prozent auf 33,15 EUR) und DEUTZ (-1,41 Prozent auf 4,62 EUR) unter Druck.

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SDAX weist die MorphoSys-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 92 620 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 10,900 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Im SDAX präsentiert die TRATON-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,42 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

