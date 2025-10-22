NORMA Group Aktie
WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3
NORMA Group SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Norma Group von 14 auf 12 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Norma-Aktie habe nach dem Verkauf der Wassermanagement-Sparte in die USA zuletzt kräftig verloren, schrieb Nikita Papaccio in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er nennt dafür drei Gründe: Den unter den Erwartungen liegenden Verkaufserlös, die nun insgesamt niedrigere Konzernprognose und Unsicherheiten hinsichtlich der mittelfristigen Margenziele. Die hohe Profitabilität der Wassermanagement-Sparte sei zwar kein Geheimnis gewesen, die Konzernmarge für 2025 auf nun vergleichbarer Basis sei allerdings überraschend gering./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NORMA Group SE Hold
Unternehmen:
NORMA Group SE
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
14,70 €
Abst. Kursziel*:
-18,37%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
14,46 €
Abst. Kursziel aktuell:
-17,01%
Analyst Name::
Nikita Papaccio
KGV*:
-
