NORMA Group Aktie

14,60EUR -0,46EUR -3,05%
NORMA Group

WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3

20.10.2025 13:54:05

NORMA Group SE Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Norma Group von 17 auf 14 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nikita Papaccio führt den Kursrutsch seit dem Verkauf des Wassermanagement-Geschäfts in einer am Montag vorliegenden Studie auf drei Faktoren zurück: Den niedriger als erhofften Nettomittelzufluss, die angepassten Jahresziele und Unsicherheit um die mittelfristigen Margenziele. Die für das laufende Jahr angepeilte Profitabilität sei überraschend niedrig und impliziere eine negative Marge im Autozuliefergeschäft./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NORMA Group SE Hold
Unternehmen:
NORMA Group SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
14,46 € 		Abst. Kursziel*:
-3,18%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
14,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,11%
Analyst Name::
Nikita Papaccio 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

