NORMA Group Aktie
|13,50EUR
|0,06EUR
|0,45%
WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3
NORMA Group SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Norma Group mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Hold" belassen. Das Geschäft des Autozulieferers laufe im asiatisch-pazifischen Raum gut, schrieb Nikita Papaccio in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Für Bauchschmerzen sorge dagegen die EMEA-Region mit Europa, Nahem Osten und Afrika./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NORMA Group SE Hold
|
Unternehmen:
NORMA Group SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
12,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
13,44 €
|
Abst. Kursziel*:
-10,71%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
13,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,11%
|
Analyst Name::
Nikita Papaccio
|
KGV*:
-
|13:37
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|10:36
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|22.10.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|04.11.25
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|22.10.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|04.11.25
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|21.10.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|NORMA Group Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|23.09.25
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|15.07.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|NORMA Group SE
|13,46
|0,15%
